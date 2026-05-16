Nella mattinata del 16 maggio, una vettura è stata sottoposta a controlli in una zona di Bologna. A bordo, all’interno del veicolo, sono stati trovati e sequestrati alcuni prodotti come creme solari e spazzolini nascosti tra i sedili. A bordo c’erano tre persone: un uomo di 31 anni, soggetto con un ordine di carcerazione in corso, un’altra uomo che usava un documento falso e una donna. La polizia ha proceduto con le denunce per ricettazione e altri reati.

Bologna, 16 maggio 2026 – Al volante c'era un trentunenne su cui pendeva un ordine di carcerazione; seduti sugli altri sedili, un uomo, che aveva un documento falso, e una donna. In auto, un sacco pieno di prodotti per la cura personale, dalle creme solari agli spazzolini elettrici. Morale: il conducente è stato arrestato per una condanna con detenzione in carcere per furto aggravato emessa dal tribunale di Firenze, il passeggero è stato denunciato per atto falso (aveva una patente rumena contraffatta) e, con la donna, sono stati tutti denunciati per ricettazione. Questo è l’esito del servizio di vigilanza stradale svolto dalla sottosezione della Polstrada. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Creme solari e spazzolini nascosti in auto, scatta la denuncia per ricettazione

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