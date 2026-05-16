Costa | l’1% del budget sanità può far crescere il trasporto del 15%
Recentemente, è stato osservato che allocare appena l’1% del budget destinato alla sanità potrebbe portare a un aumento del 15% nel settore dei trasporti. Questa relazione stimola domande su come un modesto spostamento di risorse possa influenzare i costi sanitari e quali vantaggi concreti deriverebbero dall’adozione del trasporto elettrico per la salute pubblica. L’argomento coinvolge studi e analisi di esperti, senza ancora arrivare a conclusioni definitive.
? Domande chiave Come può un piccolo spostamento di fondi ridurre la spesa sanitaria?. Quali benefici reali porterebbe il trasporto elettrico alla salute dei cittadini?. Come funzionerà il nuovo sistema di pagamento automatico per i bus extraurbani?. Chi dovrà decidere se spostare i miliardi della sanità verso la mobilità?.? In Breve Spesa sanitaria lombarda superiore a 24 miliardi di euro secondo l'analisi di Costa.. Partecipazione di Silvia Scurati, Arianna Censi, Ivo Roberto Cassetta e Pier Antonio Rossetti.. Arriva gestisce il 40% delle attività italiane in Lombardia servendo metà popolazione.. Servizio urbano elettrico completato a Cremona e nuovi pagamenti contactless a Brescia. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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