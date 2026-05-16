Costa | l’1% del budget sanità può far crescere il trasporto del 15%

Recentemente, è stato osservato che allocare appena l’1% del budget destinato alla sanità potrebbe portare a un aumento del 15% nel settore dei trasporti. Questa relazione stimola domande su come un modesto spostamento di risorse possa influenzare i costi sanitari e quali vantaggi concreti deriverebbero dall’adozione del trasporto elettrico per la salute pubblica. L’argomento coinvolge studi e analisi di esperti, senza ancora arrivare a conclusioni definitive.

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