Cos’è successo nella grotta Maldive la tragica verità dietro la morte degli italiani

Oggi, nelle acque delle Maldive, sono riprese le operazioni di ricerca dei quattro sub italiani scomparsi nel sistema di grotte. Le squadre sono state invitate a esplorare la terza cavità, dopo aver perlustrato le zone già ispezionate. Questa fase delle ricerche segue le precedenti, che non hanno ancora portato al ritrovamento dei dispersi. Le operazioni sono condotte da esperti che si concentrano sulle aree sospette all’interno del complesso sotterraneo.

Le ricerche nelle acque delle Maldive ripartono oggi, 16 maggio, con l’obiettivo di raggiungere la terza cavità del sistema di grotte dove si teme possano trovarsi gli altri quattro sub italiani dispersi. Le autorità locali hanno definito l’intervento “ad altissimo rischio”, sia per la profondità sia per la struttura molto complessa dell’area sommersa. Il primo corpo recuperato è quello di Gianluca Benedetti, istruttore subacqueo e capobarca padovano. In un primo momento era circolata l’indicazione che la prima vittima individuata fosse Monica Montefalcone, biologa e docente dell’Università di Genova, ma il successivo intervento dei soccorritori ha chiarito l’identità del sub ritrovato. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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TRAGEDIA ALLE MALDIVE: COME SONO MORTI I 5 ITALIANI Intrappolati a 50 METRI

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