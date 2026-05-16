Cos'è la malattia da decompressione tra i principali pericoli per i sub che si immergono in profondità

La malattia da decompressione rappresenta uno dei rischi principali per i subacquei che si immergono in profondità, specialmente in ambienti come le grotte sommerse. Questa condizione si verifica quando l’aria compressa nei polmoni si espande troppo rapidamente durante la risalita, causando la formazione di bolle di gas nel sangue e nei tessuti. La presenza di questa patologia è più frequente in ambienti complessi, come i sistemi di grotte sommerse, dove le immersioni raggiungono profondità significative e richiedono tecniche di decompressione accurate.

Per i subacquei che si immergono a grandi profondità, in particolar modo in complessi sistemi di grotte sommerse, la malattia da decompressione è una delle principali minacce. I sintomi e le cause della condizione potenzialmente fatale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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