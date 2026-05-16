Con l’arrivo della stagione calda, cresce la curiosità su cosa accade quando si decide di non indossare più il reggiseno. Questo capo di abbigliamento, presente nel guardaroba di molte donne, suscita opinioni diverse e spesso accese discussioni. Alcune scelgono di eliminarlo quotidianamente, altre invece continuano a usarlo per motivi di comodità o estetica. La decisione di smettere di indossarlo può influire sul modo in cui si percepisce il proprio corpo e sulla sensazione di libertà durante le giornate più calde.

Il reggiseno è un indumento controverso, amato da alcune donne e criticato da altre. Con l’arrivo dell’estate, molte si chiedono se sia davvero necessario indossarlo. Secondo la dottoressa Laura Mazzotta, non esistono prove scientifiche definitive che dimostrino i benefici del suo utilizzo. Tuttavia, il comfort e la percezione del corpo sono aspetti da considerare. Mediaset risponde a Barbara D’Urso: le sue pretese sono infondate Il reggiseno: amico o nemico?. Negli anni Settanta, il reggiseno è diventato simbolo di protesta femminista. Oggi, il dibattito si è riacceso: serve davvero? La dottoressa Laura Mazzotta spiega che non esiste una regola universale. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

© Anticipazionitv.it - Cosa succede se si smette di usare il reggiseno? Scopriamolo

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