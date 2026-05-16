Cosa fare nel weekend della Sensa a Venezia e dintorni dal 15 al 17 maggio
Nel fine settimana dal 15 al 17 maggio si svolge a Venezia e nelle zone limitrofe il tradizionale evento della Sensa, con numerose attività programmate. Tra le manifestazioni ci sono lo Sposalizio del Mare, mercatini, cene a tema e iniziative legate alla gastronomia locale, oltre a eventi e intrattenimenti diffusi tra la laguna e la terraferma. La città si anima di diverse proposte, rendendo difficile indicare tutte le occasioni di partecipazione.
Nel weekend della Sensa sono tante le iniziative nel Veneziano, tra laguna e terraferma. Dallo Sposalizio del Mare ai tramezzini, dalle cene a tema ai mercatini: impossibile segnalarle tutte. Abbiamo selezionato quelle di maggior rilievo dal 15 al 17 maggio 2026. Qui invece trovate il programma. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
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