Cosa fare nel weekend della Sensa a Venezia e dintorni dal 15 al 17 maggio

Nel fine settimana dal 15 al 17 maggio si svolge a Venezia e nelle zone limitrofe il tradizionale evento della Sensa, con numerose attività programmate. Tra le manifestazioni ci sono lo Sposalizio del Mare, mercatini, cene a tema e iniziative legate alla gastronomia locale, oltre a eventi e intrattenimenti diffusi tra la laguna e la terraferma. La città si anima di diverse proposte, rendendo difficile indicare tutte le occasioni di partecipazione.

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Nel weekend della Sensa sono tante le iniziative nel Veneziano, tra laguna e terraferma. Dallo Sposalizio del Mare ai tramezzini, dalle cene a tema ai mercatini: impossibile segnalarle tutte. Abbiamo selezionato quelle di maggior rilievo dal 15 al 17 maggio 2026. Qui invece trovate il programma. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Festa della Madonna della Salute : Venezia 2025 Sullo stesso argomento Leggi anche: Cosa fare questo weekend a Venezia e dintorni, dal 17 al 19 aprile Ecco cosa fare in Puglia e Basilicata nel weekend dal 15 al 17 maggio 2026 x.com Volevo testare i limiti dell'AI nel coding. Così ho provato a ricostruire l'Hub unico della PA in un weekend. reddit