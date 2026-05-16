Cortona agevolazioni per la sosta di chi lavora in centro storico

A Cortona è stata annunciata una novità riguardante le tariffe di sosta nel centro storico. Per i lavoratori che frequentano quotidianamente l’area, sarà possibile acquistare abbonamenti con validità annuale, semestrale o trimestrale. Questa proposta mira a offrire una maggiore flessibilità nella gestione delle esigenze di parcheggio per chi svolge attività nella zona centrale della città. La scelta fra diverse durate si inserisce in un’operazione di agevolazione rivolta ai residenti e ai lavoratori.

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