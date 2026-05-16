Corso di autodifesa per studenti e insegnanti al Signorelli di Cortona

Da arezzonotizie.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è appena concluso presso l'Istituto Signorelli di Cortona un corso di autodifesa rivolto sia agli studenti che ai docenti. L'iniziativa ha coinvolto i partecipanti in sessioni pratiche e teoriche, con l’obiettivo di insegnare tecniche di difesa personale. La durata del corso e il numero di partecipanti non sono stati comunicati. L’attività è stata organizzata per aumentare la sicurezza e la consapevolezza tra i membri della scuola.

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Si è appena concluso il corso di autodifesa personale, svoltosi presso l'Istituto Signorelli di Cortona e rivolto agli studenti e ai docenti. Il corso è stato svolto nell'ambito del progetto "Capire per Salvarsi", promosso e realizzato dal Rotary Club Cortona Valdichiana (presieduto da Piero. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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