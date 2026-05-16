Corso di autodifesa per studenti e insegnanti al Signorelli di Cortona

Si è appena concluso presso l'Istituto Signorelli di Cortona un corso di autodifesa rivolto sia agli studenti che ai docenti. L'iniziativa ha coinvolto i partecipanti in sessioni pratiche e teoriche, con l’obiettivo di insegnare tecniche di difesa personale. La durata del corso e il numero di partecipanti non sono stati comunicati. L’attività è stata organizzata per aumentare la sicurezza e la consapevolezza tra i membri della scuola.

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Si è appena concluso il corso di autodifesa personale, svoltosi presso l'Istituto Signorelli di Cortona e rivolto agli studenti e ai docenti. Il corso è stato svolto nell'ambito del progetto "Capire per Salvarsi", promosso e realizzato dal Rotary Club Cortona Valdichiana (presieduto da Piero. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Grande successo per il Corso di autodifesa al "Signorelli" di CortonaArezzo, 16 maggio 2026 – Grande successo per il Corso di autodifesa al "Signorelli" di Cortona Si è appena concluso il Corso di autodifesa personale,... Leggi anche: Cortona entra nella stagione turistica, riapre l’Infopoint di piazza Signorelli 42 anni fa, oggi, 12 maggio 1984, Moe, Curly e Larry dei Tre Marmittoni insegnano un corso di autodifesa per donne. Inoltre, se hai mai voluto vedere i pantaloni di Joe Piscopo cadere accidentalmente due volte in un'unica scenetta, ecco la tua occasione. S9 reddit La #Difesa e il Ministro @GuidoCrosetto, profondamente addolorati per la notizia del tragico incidente avvenuto nel corso di un’esercitazione nella prefettura giapponese di Oita, a seguito del quale tre militari giapponesi hanno perso la vita e un quarto è rimas x.com Grande successo per il corso di autodifesa al Signorelli di CortonaSi è appena concluso il Corso di autodifesa personale, svoltosi presso l'I.I.S. Signorelli di Cortona è rivolto agli studenti e ai docenti ... msn.com Donne più sicure, al via il corso di autodifesaIn occasione della Festa della Mamma, il benessere e la sicurezza delle donne tornano al centro del dibattito sociale grazie a un progetto concreto di empowerment che ha visto il suo debutto ufficiale ... irpinia24.it