Corso di autodifesa per studenti e insegnanti al Signorelli di Cortona
Si è appena concluso presso l'Istituto Signorelli di Cortona un corso di autodifesa rivolto sia agli studenti che ai docenti. L'iniziativa ha coinvolto i partecipanti in sessioni pratiche e teoriche, con l’obiettivo di insegnare tecniche di difesa personale. La durata del corso e il numero di partecipanti non sono stati comunicati. L’attività è stata organizzata per aumentare la sicurezza e la consapevolezza tra i membri della scuola.
Si è appena concluso il corso di autodifesa personale, svoltosi presso l'Istituto Signorelli di Cortona e rivolto agli studenti e ai docenti. Il corso è stato svolto nell'ambito del progetto "Capire per Salvarsi", promosso e realizzato dal Rotary Club Cortona Valdichiana (presieduto da Piero. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
Sullo stesso argomento
Grande successo per il Corso di autodifesa al "Signorelli" di CortonaArezzo, 16 maggio 2026 – Grande successo per il Corso di autodifesa al "Signorelli" di Cortona Si è appena concluso il Corso di autodifesa personale,...
Leggi anche: Cortona entra nella stagione turistica, riapre l’Infopoint di piazza Signorelli
Al via a Salerno il corso di autodifesa femminile Il percorso è aperto a tutte e accessibile anche a chi non ha esperienza Scopri tutti i dettagli sul nostro sito! #autodifesa #Corso #febe #grisalideinrete #reggimentocavalleggeriguide #Cronaca #salerno facebook
42 anni fa, oggi, 12 maggio 1984, Moe, Curly e Larry dei Tre Marmittoni insegnano un corso di autodifesa per donne. Inoltre, se hai mai voluto vedere i pantaloni di Joe Piscopo cadere accidentalmente due volte in un'unica scenetta, ecco la tua occasione. S9 reddit
La #Difesa e il Ministro @GuidoCrosetto, profondamente addolorati per la notizia del tragico incidente avvenuto nel corso di un’esercitazione nella prefettura giapponese di Oita, a seguito del quale tre militari giapponesi hanno perso la vita e un quarto è rimas x.com
Grande successo per il corso di autodifesa al Signorelli di CortonaSi è appena concluso il Corso di autodifesa personale, svoltosi presso l'I.I.S. Signorelli di Cortona è rivolto agli studenti e ai docenti ... msn.com
Donne più sicure, al via il corso di autodifesaIn occasione della Festa della Mamma, il benessere e la sicurezza delle donne tornano al centro del dibattito sociale grazie a un progetto concreto di empowerment che ha visto il suo debutto ufficiale ... irpinia24.it