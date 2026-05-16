Corsa a Bernardo Silva CorSport | la Juventus è in vantaggio su chiunque Le ultimissime
Secondo quanto riportato dal CorSport, la Juventus si trova in una posizione di vantaggio rispetto alle altre squadre nella corsa ad acquistare Bernardo Silva. La trattativa tra il club e il giocatore sta proseguendo, e attualmente nessuna altra squadra sembra aver superato i bianconeri in questa operazione. La società sta lavorando per finalizzare l’accordo, mentre il centrocampista si trova al centro di questa fase di negoziazione. Restano da capire i prossimi sviluppi della situazione.
Nico Gonzalez verso l’addio definitivo: vicino l’accordo tra Juve e Atletico. Tutti i dettagli Bernardo Silva, è solo Juve-Barcellona: l’offerta sul piatto. Dipende tutto dalla Champions e da. Comolli Come giocherebbe la Juventus con i soli calciatori cresciuti nel settore giovanile? La TOP 11 degli ultimi 10 anni – VIDEO di Marco Baridon Chi è Isaque, il gioiello brasiliano dello Shakhtar accostato alla Juve. Tutto sul giocatore classe 2007 Juventus Next Gen, il regolamento parla chiaro: i bianconeri cambieranno girone. Ecco dove saranno nella prossima Serie C Juventus e TikTok conquistano la medaglia d’oro ai Football Business Awards con il documentario “Dream like Juventus Women” Juventus Women in Champions League: percorso e insidie. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Bernardo Silva alla Juventus apre le polemiche...
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Oggi la Juventus è in testa alla corsa per Bernardo Silva, anche perché il Barcellona non sembra interessato al giocatore del City. Il principale rivale è il Galatasaray, che può offrire di più, ma il portoghese è attratto dal progetto bianconero. #Juventus #football facebook
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