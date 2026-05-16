Corsa a Bernardo Silva CorSport | la Juventus è in vantaggio su chiunque Le ultimissime

Secondo quanto riportato dal CorSport, la Juventus si trova in una posizione di vantaggio rispetto alle altre squadre nella corsa ad acquistare Bernardo Silva. La trattativa tra il club e il giocatore sta proseguendo, e attualmente nessuna altra squadra sembra aver superato i bianconeri in questa operazione. La società sta lavorando per finalizzare l’accordo, mentre il centrocampista si trova al centro di questa fase di negoziazione. Restano da capire i prossimi sviluppi della situazione.

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