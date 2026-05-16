Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il calciatore sarebbe molto vicino a una possibile transizione, con la società bianconera che attende una risposta definitiva. La trattativa riguarda un giocatore in uscita dal club inglese, con un accordo che sembra ormai definito. La notizia ha suscitato numerosi commenti e discussioni tra gli appassionati, creando un fermento attorno alle possibili mosse di mercato. La decisione finale del calciatore potrebbe arrivare nei prossimi giorni.

2026-05-16 07:21:00 Fioccai e discussioni a causa dell’ultima news del Corriere: Questione di tempo. La Juve ci crede e aspetta la risposta. Bernardo Silva sta per scegliere la sua prossima destinazione, ha già annunciato l’addio al Manchester City e ora sembra intenzionato ad accelerare. « Il mio futuro? Voglio risolvere la situazione prima dell’inizio dei Mondiali e iniziare ad allenarmi con la Nazionale con la mente lucida, perché la Coppa del Mondo è una competizione troppo importante per farmi pensare ad altro» ha spiegato in un’intervista concessa a Canal 11. Il video integrale verrà trasmesso la prossima settimana. Ieri è uscito un trailer in cui il portoghese ha dettato i tempi della firma e ha scartato un’ipotesi legata al Benfica. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Corriere dello Sport – Bernardo Silva è vicino: la Juve aspetta la risposta dell’asso in uscita dal City

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