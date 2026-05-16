Cordoglio per la scomparsa dell' avvocato Acri

Da napolitoday.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Napoli piange la scomparsa dell’avvocato Gennaro Acri, deceduto il 28 aprile 2026 all’età di 75 anni. La sua morte ha suscitato dolore tra colleghi e amici, che lo ricordano come un professionista stimato e dedicato. L’avvocato Acri aveva una lunga carriera nel settore legale e aveva esercitato con impegno per molti anni nella città. La notizia ha avuto ampio risalto nelle comunità professionali e tra coloro che lo conoscevano personalmente.

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Cordoglio per la scomparsa dell’Avvocato Gennaro Acri Napoli piange la scomparsa dell’Avv. Gennaro Acri, venuto a mancare il 28 aprile 2026 all’età di 75 anni. Professionista stimato e già funzionario della Corte di Appello di Napoli, Acri ha rappresentato per molti un esempio di rigore morale. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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