Cordoglio per la scomparsa dell' avvocato Acri

Napoli piange la scomparsa dell’avvocato Gennaro Acri, deceduto il 28 aprile 2026 all’età di 75 anni. La sua morte ha suscitato dolore tra colleghi e amici, che lo ricordano come un professionista stimato e dedicato. L’avvocato Acri aveva una lunga carriera nel settore legale e aveva esercitato con impegno per molti anni nella città. La notizia ha avuto ampio risalto nelle comunità professionali e tra coloro che lo conoscevano personalmente.

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