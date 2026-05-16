Controlli del Nas e sospensione dell' attività del supermercato | la Orvel chiarisce
Una settimana fa, un supermercato di Latina è stato sottoposto a controlli da parte dei carabinieri del Nas, che hanno riscontrato irregolarità e criticità ritenute gravi. In seguito alle verifiche, l’attività del punto vendita è stata temporaneamente sospesa fino al ripristino delle condizioni strutturali conformi alla normativa vigente. La società ha successivamente fornito chiarimenti in merito alle contestazioni emerse durante l’ispezione.
Una settimana fa un'ispezione all'interno del noto supermercato di latina ha rilevato irregolarità e criticità ritenute gravi dai carabinieri del Nas, tanto da portare alla sospensione temporanea dell'attività fino al completo ripristino delle condizioni strutturali previste dalla legge. Ora è la. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
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