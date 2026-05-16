Controlli del Nas e sospensione dell' attività del supermercato | la Orvel chiarisce

Una settimana fa, un supermercato di Latina è stato sottoposto a controlli da parte dei carabinieri del Nas, che hanno riscontrato irregolarità e criticità ritenute gravi. In seguito alle verifiche, l’attività del punto vendita è stata temporaneamente sospesa fino al ripristino delle condizioni strutturali conformi alla normativa vigente. La società ha successivamente fornito chiarimenti in merito alle contestazioni emerse durante l’ispezione.

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