Conte verso la permanenza | De Laurentiis accelera

Il presidente del club ha deciso di accelerare i negoziati con l’allenatore, che sembrano indirizzati a prolungare il contratto in scadenza a giugno. Nei giorni scorsi si sono intensificati i colloqui tra le parti, con l’obiettivo di trovare un’intesa prima della ripresa del campionato. Le discussioni riguardano principalmente le condizioni contrattuali e il progetto tecnico, mentre non sono stati resi pubblici dettagli specifici sulle eventuali modifiche o rinnovi.

La permanenza di Antonio Conte al Napoli prende quota. Dopo settimane di dubbi e riflessioni, il tecnico sembra oggi più vicino alla conferma che all’addio. Il confronto definitivo non c’è ancora stato, ma i primi contatti tra le parti sarebbero già iniziati. Aurelio De Laurentiis ha deciso di accelerare. Nelle ultime ore ci sarebbero state telefonate tra il presidente e l’allenatore, utili per iniziare a fare il punto sulla stagione e sulle prospettive future. L’obiettivo è capire se ci siano le condizioni per aprire il cosiddetto Conte-ter. Secondo quanto riportato da Il Mattino, il dialogo tra le parti sarebbe stato diretto e chiarificatore. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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