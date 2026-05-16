Antonio Conte continua a dedicarsi esclusivamente al Napoli, senza aver avuto alcun contatto con altri club o agenti. Al momento, non ci sono comunicazioni ufficiali riguardo a interessi o trattative con altre squadre. L'allenatore si impegna a seguire il suo lavoro e la preparazione della squadra, senza coinvolgimenti esterni. La sua attenzione rimane focalizzata sulla gestione e le sfide del Napoli, senza particolari sviluppi riguardo a possibili cambi di club o altre indiscrezioni di mercato.

Antonio Conte resta concentrato sul Napoli. Nessun contatto recente con la Nazionale italiana. Nessun dialogo aperto con Milan o Roma. Il tecnico azzurro, almeno in questa fase, non avrebbe alimentato piste alternative per il proprio futuro. Secondo quanto riportato da Il Mattino, nelle ultime settimane Conte avrebbe scelto di restare fuori dal rumore del mercato. La priorità è il campo. Il Napoli deve ancora blindare la qualificazione alla prossima Champions League e difendere il secondo posto in classifica. Dopo l’appello di Aurelio De Laurentiis dagli Stati Uniti, tra le parti è calato il silenzio pubblico. Un silenzio che, negli ambienti vicini al club, viene letto come un segnale di continuità. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Conte resta concentrato sul Napoli: nessun contatto esterno

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ANTONIO CONTE CONFERENZA STAMPA POST PARTITA CREMONESE NAPOLI 0 2

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