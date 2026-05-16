Con la fine della stagione che si avvicina, il Napoli si trova a un passo dalla qualificazione alla Champions League, essenziale per mantenere vivo il suo percorso internazionale. Per raggiungere questo obiettivo, la squadra deve conquistare tre punti nelle prossime partite. La possibilità di rientrare nella massima competizione europea rappresenta un risultato importante per il club, che punta a confermare la propria presenza nel calcio continentale.

La stagione è quasi volta al termine, e il Napoli ha bisogno di 3 punti per conquistare aritmeticamente la qualificazione alla prossima Champions League. Qualificazione che permetterebbe di programmare il prima possibile il summit tra Conte e De Laurentiis. Contro il Pisa, l’allenatore salentino ritrova Kevin De Bruyne: il belga è pronto per tornare dal 1? in campo. Pisa-Napoli, torna De Bruyne: le scelte di Conte. Domenica alle 12 ci sarà “la tavolata Champions”, dove tutte le squadre coinvolte scenderanno in campo. Il Napoli, durante questo turno, potrebbe ritrovarsi qualificato alla massima competizione europea. Elemento fondamentale per le casse azzurre e per delineare quanto prima il futuro. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Conte può esultare: rientro fondamentale per riportare il Napoli in Champions

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