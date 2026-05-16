Conte al centro | no al settarismo servono programmi e non élite
Il leader di un partito politico ha ribadito l'importanza di evitare atteggiamenti settari, sottolineando la necessità di programmi concreti piuttosto che di élite. Ha inoltre evidenziato la volontà di collaborare con interlocutori scelti e ha espresso l'intenzione di costruire un percorso basato su proposte concrete. La questione centrale riguarda chi saranno gli alleati che supporteranno questa linea e come la stabilità del centro politico potrà influenzare il panorama elettorale e l’equilibrio tra le forze in campo.
? Domande chiave Chi sono gli interlocutori che Conte accetterà davvero nel suo progetto?. Come cambierà l'equilibrio politico se il centro dimostrerà solidità progettuale?. Perché la linea sulla pace di Conte si scontra con il riarmo?. Quali criteri userà il Movimento per distinguere i nuovi alleati dalle élite?.? In Breve Riferimento alla linea di Papa Leone presso l'Università Sapienza.. Critica al riarmo per evitare profitti economici alle élite.. Condizione di affidabilità per interlocutori centristi in fase di convergenza.. Necessità di programmi strutturati oltre la semplice affinità ideologica..? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,2% (Q1 2026). 🔗 Leggi su Ameve.eu
Sullo stesso argomento
Giornata Internazionale delle Famiglie, Acli: "Servono politiche che rimettano al centro le persone"In un Paese in cui sempre più famiglie fanno fatica a sostenere spese educative, sportive e formative per i figli, servono politiche pubbliche che...
Leggi anche: Diritti delle donne e sanità, presidio Cgil al Policlinico: “Servono consultori, più servizi Ivg e centro endometriosi completo”
#Conte su #Lukaku: Non ho avuto l'opportunità di parlargli. Lui è venuto al centro, ha parlato con un dirigente ma con me no. Io ho l'ufficio lì, nessuno è venuto a bussare. Mi è dispiaciuto tanto questo. Cerco di dover capire tutti, ma nessuno cerca di capire l'all x.com
LabTv. . Al Centro per l'Autismo di via Serroni mancano il completamento della dorsale elettrica e l'autorizzazione sanitaria. Lavoriamo per aprire in un mesetto ma non voglio dare date. Così la dg dell'Asl di Avellino, Maria Concetta Conte alla stampa quest facebook
Referendum, primo ricorso. Conte e Schlein con il NoROMA Il secondo tempo del dibattito sulla riforma della giustizia va in scena al centro Congressi Frentani. È da qui che prende il via la campagna referendaria del comitato civico per il No. Ed è ... ilmessaggero.it