Consultinvest strepitosa la salvezza è tua L’impresa a Casale vale tutta una stagione

Nel match tra Novipiù Monferrato Basket e Loreto Basket Pesaro, la squadra ospite ha vinto con il punteggio di 83-72. I migliori realizzatori sono stati Guerra con 22 punti, Rupil e Zanzottera con 14 ciascuno e Martinoni con 11. La formazione di casa ha segnato in modo più distribuito, con alcuni giocatori che hanno contribuito con meno di 10 punti. La partita si è svolta in un palazzetto con un pubblico presente, e il risultato ha permesso a Loreto Basket Pesaro di mantenere vive le speranze di salvezza.

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NOVIPIÙ MONFERRATO BASKET 72 LORETO BASKET PESARO 83 NOVIPIÙ MONFERRATO BASKET: Guerra 22, Rupil 14, Zanzottera 14, Martinoni 11, Marcucci 2, Fiusco 2, Giulietti 4, Dia 1, D’Ambrosio Angellillo 2, Osatwna, Mossi, Quaroni n.e. LORETO BASKET PESARO: Pillastrini 21, Valentini 19, Delfino 14, Tognacci 11, Aglio 7, Terenzi 5, Morandotti 4, Sgarzini 2, Graziani, Lomtazde, Del Prete, Machniz n.e. Salvezza. La Consultinvest scrive la parola fine sulla propria stagione, vincendo. Sul parquet di Casale Monferrato, in gara 4 del primo turno play-out, i ragazzi di coach Ceccarelli si impongono per 72-83, chiudono la serie sul 3-1 e restano in B nazionale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Consultinvest strepitosa, la salvezza è tua. L’impresa a Casale vale tutta una stagione ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Consultinvest con merito. Casale risale ma non passaCONSULTINVEST LORETO 70 CASALE MONFERRATO 62 CONSULTINVEST LORETO: Valentini 19, Tognacci 16, Morandotti 13, Sgarzini 7, Delfino 6, Terenzi 5,... Playout della serie D. FolGav, vale tutta la stagioneIl Follonica Gavorrano oggi ha l’occasione di allontanare lo spettro dell’Eccellenza.