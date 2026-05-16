Confcommercio | Negozi a 15 minuti a piedi? Solo per un padovano su quattro

Secondo i dati di Confcommercio, solo il 25,9% dei residenti a Padova e provincia può raggiungere i negozi e altri servizi di prossimità a piedi in circa 15 minuti. La maggior parte delle persone deve quindi dedicare più tempo e spostarsi più lontano per accedere a supermercati, palestre o saloni di bellezza. La percentuale indica come la distribuzione dei servizi possa influire sulla comodità di accesso per i residenti nel territorio.

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