Confcommercio | Negozi a 15 minuti a piedi? Solo per un padovano su quattro
Secondo i dati di Confcommercio, solo il 25,9% dei residenti a Padova e provincia può raggiungere i negozi e altri servizi di prossimità a piedi in circa 15 minuti. La maggior parte delle persone deve quindi dedicare più tempo e spostarsi più lontano per accedere a supermercati, palestre o saloni di bellezza. La percentuale indica come la distribuzione dei servizi possa influire sulla comodità di accesso per i residenti nel territorio.
Poco più di uno su quattro. A Padova e provincia è infatti pari al 25,9% la percentuale di residenti che, mediamente, può raggiungere entro 15 minuti a piedi i servizi privati di prossimità quali come negozi, supermercati, palestre, saloni di parrucchiere. È quanto emerge dall’analisi realizzata. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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