Confcommercio Messina cambia volto | nasce la Città Metropolitana approvati statuto codice etico e carta dei valori

Confcommercio Messina ha approvato lo statuto, il codice etico e la carta dei valori della nuova “Città Metropolitana”. La modifica mira a rinnovare l’organizzazione, modificando strutture e principi di riferimento per il sistema imprenditoriale locale. Il processo coinvolge diversi rappresentanti del settore e si inserisce in un percorso di trasformazione dell’ente. La decisione si inserisce in un quadro di riorganizzazione più ampio, con l’obiettivo di adattare le modalità operative alle esigenze del territorio.

Un cambio che va oltre la forma e punta a ridisegnare identità, regole e visione del sistema imprenditoriale dello Stretto. L’Assemblea straordinaria dei soci di Confcommercio Messina, riunita il 14 maggio, ha approvato all’unanimità il nuovo statuto e sancito la nascita ufficiale di. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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