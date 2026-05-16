Concita De Gregorio, giornalista nota nel panorama italiano, ha quattro figli: Lorenzo, Pietro, Bernardo e una figlia adottiva di nome Chiara. La donna ha condiviso in alcune occasioni dettagli sulla loro età e sui percorsi di vita intrapresi, mantenendo però un basso profilo sulla sua vita privata. La relazione con i figli è stata sempre caratterizzata da un forte legame, sebbene abbia scelto di tutelare la riservatezza della famiglia rispetto a aspetti più personali.

La vita familiare di Concita De Gregorio è sempre stata avvolta da una riservatezza che la giornalista ha difeso con determinazione, pur raccontando in più occasioni quanto la maternità abbia inciso sulla sua identità e sul suo modo di vivere il lavoro. Accanto al marito Alessandro Cecioni, Concita ha cresciuto quattro figli: Lorenzo, Pietro, Bernardo e la figlia adottiva Chiara, un nucleo che ha imparato a convivere con i ritmi serrati del giornalismo e con una quotidianità spesso imprevedibile. Nonostante la discrezione, alcuni dettagli sono emersi nel tempo, delineando un quadro familiare ricco di affetto, equilibrio e scelte coraggiose. Ma chi sono i figli di Concita De Gregorio? Quali percorsi hanno intrapreso? E come la giornalista vive il rapporto con loro? Scopriamolo insieme. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Concita De Gregorio, chi sono i figli Lorenzo, Pietro, Bernardo e la figlia adottiva Chiara: età, percorsi e rapporto con la giornalista

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