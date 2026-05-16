Concita Borrelli le scuse a Porta a Porta nella puntata del 19 maggio

Durante la puntata di Porta a Porta del 19 maggio, dedicata al caso Garlasco, una giornalista ha pronunciato una frase che ha suscitato molte reazioni. In un intervento, ha affermato che, entrando nella sfera sessuale di una persona, si può arrivare a toccare uno degli estremi più gravi, come lo stupro. La dichiarazione ha generato discussioni tra i presenti e sui social, portando la giornalista a chiedere scusa per le sue parole. La puntata si è concentrata anche sulle diverse interpretazioni di temi delicati legati alla sfera privata.

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