Concita Borrelli le scuse a Porta a Porta nella puntata del 19 maggio
Durante la puntata di Porta a Porta del 19 maggio, dedicata al caso Garlasco, una giornalista ha pronunciato una frase che ha suscitato molte reazioni. In un intervento, ha affermato che, entrando nella sfera sessuale di una persona, si può arrivare a toccare uno degli estremi più gravi, come lo stupro. La dichiarazione ha generato discussioni tra i presenti e sui social, portando la giornalista a chiedere scusa per le sue parole. La puntata si è concentrata anche sulle diverse interpretazioni di temi delicati legati alla sfera privata.
Durante una puntata di Porta a Porta dedicata al caso Garlasco, la giornalista Concita Borrelli ha scatenato una violenta polemica con questa frase: "Se entriamo nella sfera sessuale di ognuno di noi, dico una cosa terribile e forte, c’è lo stupro". Borrelli ha proseguito argomentando: "C’è che qualcuno ti prende o tu prendi qualcuno nella testa, nei sogni e nell’immaginazione. Ce l’abbiamo tutti . Quindi questo è pericolosissimo, di questi profili se ne faccia un uso molto misurato se ci fermiamo alla sfera sessuale".La dichiarazione ha provocato immediate e durissime reazioni. Il conduttore Bruno Vespa ha annunciato che Borrelli si scuserà nella puntata del 19 maggio, e ha aggiunto che si scuserà anche lui. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
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