Concita Borelli Commissione di Vigilanza | Dichiarazioni gravissime Vespa si scuserà in tv

Durante la riunione della Commissione di Vigilanza, il Partito Democratico ha definito “scandalose e gravissime” le dichiarazioni fatte da Concita Borelli durante la trasmissione Porta a Porta, in merito allo stupro. La Borelli ha affermato delle cose che hanno suscitato forti reazioni, portando alla richiesta di scuse pubbliche. Vespa ha annunciato che si scuserà in televisione per quanto detto durante la trasmissione. La discussione si è concentrata sulle parole pronunciate e sulle conseguenze che hanno avuto.

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"Scandalose e gravissime le dichiarazioni pronunciate nel corso della trasmissione Porta a Porta", così il Pd in Commissione di Vigilanza contro Concita Borelli dopo le sue frasi sullo stupro. Usigrai nel frattempo invita a limitare le trasmissioni su Garlasco che non stanno più rispettando la vittima, Chiara Poggi. Porta a Porta ospiterà Borelli il 19 maggio per le scuse pubbliche Le dichiarazioni di Concita Borelli a Porta a Portahanno fatto insorgere il web. La scrittrice ha commentato il caso Garlasco facendo delle affermazioni sullo stupro che hanno lasciato tutti interdetti. In queste ore in tanti stanno scrivendo delle lettere alla Rai e inviando mail, con la speranza che avvenga un richiamo verso il programma e, in particolare, verso la scrittrice che finora non ha fatto mea culpa. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Concita Borelli, Commissione di Vigilanza: “Dichiarazioni gravissime”. Vespa si scuserà in tv ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Concita Borelli, Commissione di Vigilanza: “Dichiarazioni gravissime”. L’opinionista si scuserà in tv"Scandalose e gravissime le dichiarazioni pronunciate nel corso della trasmissione Porta a Porta", così il Pd in Commissione di Vigilanza contro... Concita Borelli, Pd insorge in Commissione di Vigilanza: “Dichiarazioni gravissime”"Scandalose e gravissime le dichiarazioni pronunciate nel corso della trasmissione Porta a Porta", così il Pd in Commissione di Vigilanza contro... #Garlasco Le donne non vogliono essere violentate! Io non ho sogni o fantasie di essere stuprata!!! @RaiUno @RaiNews @RaiPlay La signora Borelli e un avvocato e l'autore dei programmi Porta a Porta, 5 Minuti e Uno mattina in famiglia. Vi rendete conto? x.com Le scuse di Porta a Porta per le parole sullo stupro, la redazione: Concita Borrelli si scuseràCon un comunicato il gruppo guidato da Bruno Vespa annuncia ufficialmente che la giornalista si scuserà in diretta nella prossima trasmissione, prevista ... fanpage.it In ognuno di noi c'è lo stupro, bufera sulla frase di Concita Borrelli a Porta a PortaLeggi su Sky TG24 l'articolo 'In ognuno di noi c'è lo stupro', bufera sulla frase di Concita Borrelli a Porta a Porta ... tg24.sky.it