Concilia avanza l’impegno della Regione Calabria per le donne | investimento di oltre 7 milioni
La Regione Calabria ha annunciato un investimento di oltre sette milioni di euro destinato al sostegno delle donne sul territorio. L'obiettivo è migliorare i servizi e le opportunità rivolte alle donne calabresi, con un impegno che mira a rafforzare la loro presenza e partecipazione in vari settori. La decisione si inserisce in un piano più ampio volto a promuovere l'inclusione e la crescita regionale, con risorse specifiche dedicate a iniziative e programmi di supporto.
“Supportare le donne calabresi non è solo un dovere istituzionale, ma una priorità assoluta del nostro progetto di civiltà e crescita regionale. Vogliamo trasformare le sfide del quotidiano in opportunità di autonomia e serenità professionale, rispondendo con i fatti e con risorse concrete a chi. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
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