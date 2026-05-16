Concilia avanza l’impegno della Regione Calabria per le donne | investimento di oltre 7 milioni

La Regione Calabria ha annunciato un investimento di oltre sette milioni di euro destinato al sostegno delle donne sul territorio. L'obiettivo è migliorare i servizi e le opportunità rivolte alle donne calabresi, con un impegno che mira a rafforzare la loro presenza e partecipazione in vari settori. La decisione si inserisce in un piano più ampio volto a promuovere l'inclusione e la crescita regionale, con risorse specifiche dedicate a iniziative e programmi di supporto.

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