Con 50 eventi il Festival della Bellezza indaga il Simbolico
È stata annunciata la 13esima edizione del Festival della Bellezza, che quest’anno avrà come tema “Il Simbolico”. La manifestazione si svolgerà attraverso 50 eventi distribuiti in 25 luoghi rappresentativi del patrimonio storico e artistico del paese. La rassegna coinvolge diverse città e siti di rilievo, offrendo un itinerario che approfondisce il rapporto tra simbolismo e arte. La programmazione prevede esposizioni, incontri e spettacoli in un percorso che si snoda tra monumenti, musei e piazze storiche.
È stata presentata la 13esima edizione del Festival della Bellezza, che si muoverà attorno al tema “Il Simbolico” attraverso un itinerario che toccherà 25 luoghi simbolo del patrimonio storico-artistico nazionale. Organizzato dall'associazione Idem con la direzione artistica di Alcide Marchioro. 🔗 Leggi su Veronasera.it
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Festival della bellezza, edizione 2026 dedicata al 'simbolico'- VERONA, 15 MAG - Il Simbolico sarà il tema della 13/a edizione del Festival della Bellezza che andrà in scena in 25 luoghi d'arte simbolo del patrimonio storico-artistico italiano dal VI secolo a. msn.com
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