Con 50 eventi il Festival della Bellezza indaga il Simbolico

È stata annunciata la 13esima edizione del Festival della Bellezza, che quest’anno avrà come tema “Il Simbolico”. La manifestazione si svolgerà attraverso 50 eventi distribuiti in 25 luoghi rappresentativi del patrimonio storico e artistico del paese. La rassegna coinvolge diverse città e siti di rilievo, offrendo un itinerario che approfondisce il rapporto tra simbolismo e arte. La programmazione prevede esposizioni, incontri e spettacoli in un percorso che si snoda tra monumenti, musei e piazze storiche.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui