Comunali Arezzo nella stessa coalizione volano più dossier che volantini

Da lortica.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Arezzo la campagna elettorale per le prossime comunali si sta intensificando, con i candidati impegnati in incontri e confronti pubblici. Nella stessa coalizione, emergono diversi dossier aperti, alcuni già noti da tempo, altri di recente scoperta, e le discussioni si fanno sempre più accese. Le tensioni tra i vari schieramenti aumentano, mentre i candidati cercano di consolidare il proprio consenso tra i cittadini. Intanto, la città si prepara a una sfida elettorale che promette di essere ricca di colpi di scena.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Ad Arezzo la campagna elettorale è entrata nella sua fase più attesa: quella in cui i candidati riscoprono improvvisamente antiche amicizie, vecchie stime reciproche e soprattutto una memoria selettiva degna di un hard disk del Comune dopo un temporale. Nelle ultime ore in redazione stanno arrivando segnalazioni, ritagli, articoli del passato e screenshot riesumati con la stessa passione degli archeologi etruschi. vecchi articoli, dichiarazioni dimenticate, accuse riesumate dagli archivi e perfino cronache politiche che ormai ricordavano solo tre pensionati, due giornalisti e Google Cache. Perché alla fine il vero sport cittadino non è il calcio, ma il “guarda cosa diceva nel 2019”. 🔗 Leggi su Lortica.it

comunali arezzo nella stessa coalizione volano pi249 dossier che volantini
© Lortica.it - Comunali Arezzo, nella stessa coalizione volano più dossier che volantini
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Io cucino per me, per i miei clienti, per gli ultimi. Nella stessa città, nella stessa notte

Elezioni comunali, Politi di Noi Moderati: "Necessario un tavolo di coalizione al più presto"Le parole del coordinatore comunale: "Il partito sente la necessità di un confronto sul tema al fine di utilizzare criteri comuni" Quindi, sentiti il...

comunali arezzo comunali arezzo nella stessaComunali Arezzo, Bonelli: Vinciamo in città e poniamo basi per le politicheAngelo Bonelli, deputato di Avs e co-portavoce di Europa Verde, ad Arezzo a margine di una iniziativa elettorale sui temi delle energie rinnovabili e della transizione energetica, a sostegno del candi ... lanazione.it

Elezioni Comunali in Toscana, le sfide più importanti: Arezzo, Pistoia, Prato, Sesto Fiorentino e Viareggio(Salvatore Mannino) Grande è la confusione sotto il cielo politico di Arezzo. La candidatura a sindaco, per ora civica, dell’imprenditore della moda Beppe Angiolini, amico dei grandi stilisti e a capo ... corrierefiorentino.corriere.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web