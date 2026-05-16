A Arezzo la campagna elettorale per le prossime comunali si sta intensificando, con i candidati impegnati in incontri e confronti pubblici. Nella stessa coalizione, emergono diversi dossier aperti, alcuni già noti da tempo, altri di recente scoperta, e le discussioni si fanno sempre più accese. Le tensioni tra i vari schieramenti aumentano, mentre i candidati cercano di consolidare il proprio consenso tra i cittadini. Intanto, la città si prepara a una sfida elettorale che promette di essere ricca di colpi di scena.

Ad Arezzo la campagna elettorale è entrata nella sua fase più attesa: quella in cui i candidati riscoprono improvvisamente antiche amicizie, vecchie stime reciproche e soprattutto una memoria selettiva degna di un hard disk del Comune dopo un temporale. Nelle ultime ore in redazione stanno arrivando segnalazioni, ritagli, articoli del passato e screenshot riesumati con la stessa passione degli archeologi etruschi. vecchi articoli, dichiarazioni dimenticate, accuse riesumate dagli archivi e perfino cronache politiche che ormai ricordavano solo tre pensionati, due giornalisti e Google Cache. Perché alla fine il vero sport cittadino non è il calcio, ma il “guarda cosa diceva nel 2019”. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Comunali Arezzo, nella stessa coalizione volano più dossier che volantini

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