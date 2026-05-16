Il Comune di Varedo ha ottenuto un'ulteriore vittoria in tribunale riguardo alla compravendita di Villa Bagatti-Valsecchi. La decisione si riferisce a una disputa legale in cui il municipio ha prevalso, confermando così il suo diritto sull’immobile. La vicenda riguarda un procedimento giudiziario iniziato alcuni mesi fa, con il Comune che ha contestato una transazione commerciale relativa alla villa. La sentenza definitiva conferma la posizione dell'amministrazione comunale sulla proprietà dell'edificio.

Ennesima vittoria per il Comune di Varedo nella vicenda dell’acquisizione di Villa Bagatti-Valsecchi. Il Tribunale di Monza ha respinto tutte le richieste avanzate dalla società Arbo Srl nella vicenda giudiziaria legata alla compravendita del complesso immobiliare. Un’operazione avvenuta nel 2011 tra Arbo e la Fondazione La Versiera 1718, controllata dal Comune di Varedo, per un valore di 6 milioni di euro. L’operazione era stata finanziata da Banca Prossima, oggi Intesa Sanpaolo. Nel 2025 la Corte d’Appello di Milano aveva però dichiarato nullo il contratto, ritenendo che l’operazione fosse stata costruita per aggirare le norme di finanza pubblica e il patto di stabilità degli enti locali. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Compravendita di Villa Bagatti, il Comune vince ancora in tribunale

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