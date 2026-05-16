Como - Parma PokerStarsNews match sponsor con eventi in città e allo stadio

PokerStarsNews, sito di informazione dedicato agli appassionati di sport, è stato scelto come match sponsor dell’ultima partita casalinga della stagione Serie A Enilive 202526 del Como 1907, in programma domenica 17 maggio alle ore 12 contro il Parma Calcio 1913. L’evento si svolgerà sia in città che allo stadio, coinvolgendo i tifosi e gli appassionati di calcio in un appuntamento che conclude il campionato. Durante la giornata sono previsti diversi eventi legati alla sponsorizzazione.

PokerStarsNews, il sito di informazione dedicato agli appassionati di sport, è match sponsor dell’ultima gara casalinga della stagione Serie A Enilive 202526 del Como 1907, che si disputa questa domenica 17 maggio alle ore 12 contro il Parma Calcio 1913. Partita che è un momento storico per il club lariano perché allo stadio Sinigaglia celebrerà la prima qualificazione europea conquistata nella scorsa giornata grazie alla vittoria contro l’Hellas Verona. Così, per questa occasione, PokerStarsNews ha ideato una serie di iniziative speciali pensate per offrire ai tifosi un’esperienza coinvolgente dentro e fuori dallo stadio. Il brand accompagnerà infatti il match-day in modo immersivo unendo l’adrenalina della partita all’atmosfera unica del lago di Como attraverso un racconto che intreccia sport, intrattenimento e lifestyle. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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