Commissione Covid il punto con l’Avv Eleonora Coletta PIAZZA LIBERTA’ puntata di sabato 16 maggio 2026
Sabato 16 maggio 2026, nella puntata di Piazza Libertà, si è parlato della Commissione Covid e delle sue attività recenti. L’Avv. Eleonora Coletta ha fornito un aggiornamento sulle questioni trattate, senza entrare in dettagli personali o deduzioni. La discussione si è concentrata sulle decisioni prese e sulle misure adottate, illustrando i principali interventi e le riunioni svolte dalla commissione. L’incontro ha offerto una panoramica chiara delle azioni in corso in relazione alla gestione dell’emergenza sanitaria.
PIAZZA LIBERTÀ, puntata di sabato 16 maggio 2026 alle 20,30 sul canale https:rumble.comcPiazzaLiberta. Ospite di Armando Manocchia, per parlare della Commissione parlamentare d’inchiesta sulla gestione dell’emergenza sanitaria SARS-CoV-3, è l’Avv. Eleonora Coletta, non soltanto bene informata sullo stato dell’arte, ma anche audita dalla Commissione per la nefasta vicenda in cui ha perso il marito e il padre. Avvocato Pubblico da circa venti anni, prima della ASL di Taranto, ora dell’INAIL, si è sempre occupata dello studio della prevenzione del rischio in sanità. E’ Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Taranto e Consigliere del Comitato Pari Opportunità dell’Ordine Avvocati di Taranto. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
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