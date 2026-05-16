Commissione Covid il punto con l’Avv Eleonora Coletta PIAZZA LIBERTA’ puntata di sabato 16 maggio 2026

Sabato 16 maggio 2026, nella puntata di Piazza Libertà, si è parlato della Commissione Covid e delle sue attività recenti. L’Avv. Eleonora Coletta ha fornito un aggiornamento sulle questioni trattate, senza entrare in dettagli personali o deduzioni. La discussione si è concentrata sulle decisioni prese e sulle misure adottate, illustrando i principali interventi e le riunioni svolte dalla commissione. L’incontro ha offerto una panoramica chiara delle azioni in corso in relazione alla gestione dell’emergenza sanitaria.

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