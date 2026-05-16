Come una segnalazione su un' app ha portato a un arresto per droga e armi a Primavalle
Una segnalazione ricevuta tramite un’app ha portato all’arresto di una persona a Primavalle. Durante una perquisizione, sono stati trovati un etto di cocaina nascosto negli slip e una pistola con matricola abrasa, insieme a un caricatore, custoditi all’interno di una cassaforte. Le forze dell’ordine hanno sequestrato sostanze e armi, e l’indagato è stato portato in caserma. L’operazione si inserisce in un’attività di contrasto allo spaccio e al traffico di armi nella zona.
Un etto di cocaina nascosto negli slip e una pistola con matricola abrasa, insieme al caricatore, custoditi dentro una cassaforte. È quanto è stato scoperto in via Piero Basadonna, a Primavalle, dove un ragazzo romano di 25 anni è finito nei guai.Tutto è partito da una segnalazione arrivata. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Polizia di Stato: due arresti e sequestrate armi e circa 7 kg di droga
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