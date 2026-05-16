Montare la panna in casa è un'operazione semplice che può essere eseguita con o senza l'uso delle fruste elettriche. Molti preferiscono prepararla direttamente nel contenitore di vetro o nella ciotola, utilizzando un cucchiaio o una frusta manuale, mentre altri optano per le fruste elettriche per velocizzare il procedimento. La panna fresca da montare deve essere fredda, preferibilmente di alta qualità, e si raggiunge la consistenza desiderata quando si formano delle punte ferme. La panna montata può essere utilizzata subito o conservata in frigorifero per un breve periodo.

Anche se a volte la compriamo già pronta in formato spray per comodità, la panna montata si può fare anche in casa. Anzi, buone notizie: con qualche accortezza riesce a chiunque, anche senza fruste elettriche. Vediamo come muoverci nei due casi, e quali sono le regole che valgono comunque, sempre, indipendentemente dallo strumento che abbiamo a disposizione. Come montare la panna con le fruste. Iniziamo dalla versione più rapida, quella con le fruste elettriche o il robot da cucina. Si parte da una panna fresca con almeno il 30% di grassi (idealmente il 35%), che è poi quella che troviamo nel banco frigo dei supermercati. Versiamo la panna nella ciotola e attacchiamo le fruste a velocità bassa. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Come montare la panna con o senza le fruste elettriche

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