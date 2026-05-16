Come funziona la nuova rottamazione delle cartelle estesa ai Comuni e alle multe stradali

È stato approvato un nuovo sistema di definizione agevolata delle cartelle di pagamento rivolto anche ai Comuni e alle multe per infrazioni stradali. Questa procedura permette ai cittadini di saldare le proprie posizioni debitorie verso enti locali, come Imu, Tari, tassa di soggiorno e canoni concessori, versando soltanto l'importo principale. La misura si applica a tutte le cartelle di pagamento in scadenza o già notificate, offrendo così un'opportunità di regolarizzazione semplificata.

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