Come funziona la nuova rottamazione delle cartelle estesa ai Comuni e alle multe stradali

Da today.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È stato approvato un nuovo sistema di definizione agevolata delle cartelle di pagamento rivolto anche ai Comuni e alle multe per infrazioni stradali. Questa procedura permette ai cittadini di saldare le proprie posizioni debitorie verso enti locali, come Imu, Tari, tassa di soggiorno e canoni concessori, versando soltanto l'importo principale. La misura si applica a tutte le cartelle di pagamento in scadenza o già notificate, offrendo così un'opportunità di regolarizzazione semplificata.

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C'è l'ok alla definizione agevolata delle posizioni debitorie verso gli enti locali. In poche parole, questa misura consente al cittadino che ha ricevuto cartelle relative a Imu, Tari, tassa di soggiorno e canoni concessori di regolarizzare la propria posizione versando solo l'importo originario. 🔗 Leggi su Today.it

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