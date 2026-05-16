Come funziona la nuova rottamazione delle cartelle estesa ai Comuni e alle multe stradali
È stato approvato un nuovo sistema di definizione agevolata delle cartelle di pagamento rivolto anche ai Comuni e alle multe per infrazioni stradali. Questa procedura permette ai cittadini di saldare le proprie posizioni debitorie verso enti locali, come Imu, Tari, tassa di soggiorno e canoni concessori, versando soltanto l'importo principale. La misura si applica a tutte le cartelle di pagamento in scadenza o già notificate, offrendo così un'opportunità di regolarizzazione semplificata.
C'è l'ok alla definizione agevolata delle posizioni debitorie verso gli enti locali. In poche parole, questa misura consente al cittadino che ha ricevuto cartelle relative a Imu, Tari, tassa di soggiorno e canoni concessori di regolarizzare la propria posizione versando solo l'importo originario. 🔗 Leggi su Today.it
Sullo stesso argomento
Dall’Imu alle multe stradali: rottamazione quinquies anche per le cartelle dei ComuniVia libera alla rottamazione quinquies anche ai carichi degli enti territoriali affidati ad agenzia delle Entrate Riscossione (Ader).
Rottamazione cartelle estesa a Tari, Imu e multe stradali: riapertura termini e platea allargata nel dl fiscaleCon un emendamento al decreto fiscale si potrebbe aprire una nuova sanatoria fiscale, includendo anche IMU, TARI e multe stradali, tributi locali...
Il Comune di Novara lancia la nuova edizione dell'indagine conoscitiva sui servizi digitali comunali. Puoi partecipare compilando un breve questionario online e in pochi minuti raccontare come utilizzi i servizi digitali del Comune, cosa funziona e cosa, second facebook
Cartelle, come funziona la sanatoria dei Comuni? Rottamazione anche per Tari e Imu, cosa sapere: la guidaNel decreto fiscale sanatoria estesa ai debiti locali affidati ad Agenzia Entrate-Riscossione: più tempo per il concordato fiscale delle partite Iva e tolleranza di 5 giorni sui pagamenti ... corriere.it
Il calendario non mente mai. Il 24 e 25 maggio si vota in quasi 900 comuni italiani, con venti capoluoghi tra cui Venezia, unico capoluogo di regione. Chi vince a Venezia porta a casa qualcosa di più di una giunta comunale: porta la prova che il campo largo fu x.com
iwtl come imparare una nuova lingua il più velocemente possibile reddit
Rottamazione estesa ai Comuni e alle multe stradali: come funzionaDefinizione agevolata sui tributi locali, fino a 54 rate bimestrali. Ma spetta ai singoli enti decidere se aderire ... repubblica.it