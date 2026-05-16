Come comportarsi con il delfino a Venezia | le linee guida degli esperti

Sabato 16 maggio si è tenuto un incontro pubblico promosso dal Museo di storia naturale Giancarlo Ligabue, dedicato al giovane delfino che da circa un anno si trova nel centro storico di Venezia. Durante l’evento, biologi e esperti hanno spiegato come comportarsi in presenza dell’animale, raccomandando di osservare con rispetto e discrezione. L’obiettivo è sensibilizzare i cittadini sulla presenza del delfino e sulla condotta da adottare per non disturbare l’animale.

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