Nel 2026, il marchio BAT, noto anche come il 'Pipistrello', torna ufficialmente nel settore nautico italiano dopo 65 anni. L'azienda riparte da Roma con l’obiettivo di rilanciare la propria presenza nel mercato, presentando un prodotto che mira a ridefinire gli standard del settore. La ripresa segna un passo importante per il marchio, che si propone di consolidare la propria tradizione e innovare nello stesso tempo. La presentazione ufficiale si svolgerà nella capitale, segnando il ritorno di BAT nel mondo della nautica.

Il 2026 segna il ritorno ufficiale di uno dei nomi più prestigiosi della nautica italiana: BAT. Dopo 65 anni di storia, il marchio del ’pipistrello’ non si limita a celebrare il passato, ma riprende il mare con una strategia ambiziosa e un prodotto che punta a ridefinire gli standard del settore. Il lancio del nuovo Combat14 non rappresenta solo l’uscita di un modello inedito, ma il manifesto tecnico e stilistico di un brand che vuole riprendersi il ruolo di protagonista nel mercato internazionale dei grandi battelli pneumatici. Alla guida di questa rinascita c’è Corrado Rizzardi, erede di una dinastia che ha scritto pagine indelebili della cantieristica nazionale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Combat 14, il ritorno di Bat. Il ’Pipistrello’ riparte da Roma

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