Comacchio FdI propone un piano per rilanciare pesca e caccia

A Comacchio, un rappresentante di un partito politico ha presentato un piano volto a rilanciare le attività di pesca e caccia nella zona. Tra i punti discussi ci sono le modalità di convivenza tra cacciatori e pescatori nelle valli, oltre alla gestione dei fondi destinati all'aggiornamento delle infrastrutture idrauliche. La proposta si focalizza su come organizzare queste attività e chi avrà il controllo delle risorse economiche necessarie per i lavori di ammodernamento.

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? Punti chiave Come cambierà la convivenza tra cacciatori e pescatori nelle valli?. Chi gestirà davvero i fondi per l'ammodernamento delle infrastrutture idrauliche?. Perché il Parco del Delta del Po dovrebbe rispondere al Comune?. Cosa prevede il piano per vendere il pescato a prezzi calmierati?.? In Breve Interventi tecnici su canali e infrastrutture idrauliche per i 21mila proprietari locali.. Calendari e zone specifiche per proteggere pescatori e cacciatori dalle interferenze.. Vendita prodotti a prezzi calmierati per i residenti durante i fine settimana.. Parco Delta del Po deve rispondere al Comune e alla Regione.. A Comacchio, Fratelli d’Italia pone il mirino sulla gestione delle valli per rilanciare la pesca e la caccia attraverso una riqualificazione ambientale che coinvolga i 21mila proprietari del territorio. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Comacchio, FdI propone un piano per rilanciare pesca e caccia ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento "Pesca nelle valli, rilanciare una tradizione"Fratelli d’Italia Comacchio mette a fuoco la situazione delle valli relativamente alla pesca, caccia e il valore delle tradizioni per una... L’Aquila, il PD propone: scuole in centro per rilanciare i negozi? Cosa scoprirai Come possono le nuove costruzioni superare i vincoli di sicurezza? Perché la maggioranza ha sempre respinto il ritorno delle scuole?... Togliere Comacchio dall’isolamentoIl senatore Alberto Balboni ha voluto che la sua prima uscita pubblica da sottosegretario di Stato per la Giustizia fosse a Comacchio ieri, con la presentazione della lista di Fratelli d’Italia, che s ... ilrestodelcarlino.it