Colton Herta potrebbe sostituire un pilota in Cadillac nel 2027 | ecco chi
Si parla di un possibile cambio di pilota nel 2027 per la squadra Cadillac, con il nome di un giovane pilota di origini statunitensi che potrebbe entrare nel team. La notizia circola tra gli addetti ai lavori e riguarda una possibile sostituzione di un pilota già presente nel campionato. Al momento non ci sono conferme ufficiali, ma l’indiscrezione si fa strada tra le voci di mercato e le trattative in corso per il futuro di questa scuderia.
Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. La visibilità di Colton Herta nel mondo della Formula 1 sta crescendo sempre di più, con prospettive interessanti che si profilano all’orizzonte. Il pilota americano potrebbe presto sedere al volante di una Cadillac in F1, potenzialmente sostituendo Valtteri Bottas. L’attuale situazione contrattuale di Sergio Perez potrebbe influenzare questa transizione, aprendo la strada a Herta per entrare nel massimo livello del motorsport. Dopo aver fatto il suo passaggio dall’IndyCar alla Formula 2, Herta ha intrapreso il cammino per ottenere la licenza super FIA. 🔗 Leggi su Napolipiu.com
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