Colton Herta potrebbe sostituire un pilota in Cadillac nel 2027 | ecco chi

Si parla di un possibile cambio di pilota nel 2027 per la squadra Cadillac, con il nome di un giovane pilota di origini statunitensi che potrebbe entrare nel team. La notizia circola tra gli addetti ai lavori e riguarda una possibile sostituzione di un pilota già presente nel campionato. Al momento non ci sono conferme ufficiali, ma l’indiscrezione si fa strada tra le voci di mercato e le trattative in corso per il futuro di questa scuderia.

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