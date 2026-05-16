Colloqui difficili? Comunicare bene con le famiglie tecniche efficaci in 4 webinar Solo 50 posti Seconda edizione

Sono aperte le iscrizioni per la seconda edizione di una serie di quattro webinar dedicati alle tecniche di comunicazione efficace con le famiglie. L’iniziativa, rivolta a insegnanti e operatori scolastici, offre strumenti pratici per affrontare colloqui complessi, considerando le dinamiche di ruolo, emozionali e di aspettativa che si sviluppano durante i confronti. I posti disponibili sono limitati a 50, e l’obiettivo è fornire metodi concreti per gestire queste situazioni con maggiore sicurezza.

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La relazione con le famiglie è una delle dimensioni più impegnative del lavoro degli insegnanti. Non per mancanza di competenze, ma perché quella relazione attiva dinamiche profonde — di ruolo, di emozione, di aspettativa — che spesso ci colgono impreparati. Ci si ritrova a difendersi invece di dialogare, a irrigidirsi invece di ascoltare, a uscire. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Behind the Curtain of Family Business: Trust, Conflict, and Legacy with Kim Siegers-Robinson