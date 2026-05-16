Colliano bancomat saltato in aria con bombe carta | caccia ai banditi
Nella mattinata di oggi, un tentativo di furto è stato messo in atto presso una filiale bancaria nel comune di Colliano. I malviventi hanno collocato delle bombe carta all’interno dell’istituto, facendo saltare in aria il bancomat. L'esplosione ha causato danni alla struttura, mentre i banditi sono riusciti a portare via una somma di denaro ancora da quantificare. Le forze dell'ordine stanno indagando per stabilire come i ladri siano riusciti a entrare e uscire senza essere visti.
? Punti chiave Come hanno fatto i banditi a colpire senza essere visti?. Quanto denaro è stato sottratto durante l'attacco alla BCC?. Quali tracce hanno lasciato i malviventi dopo l'esplosione?. Come intendono intervenire le autorità per aumentare la sicurezza locale?.? In Breve Vigili del fuoco intervengono per mettere in sicurezza il locale comunale in viale Andrea Terlizzi.. Carabinieri effettuano rilievi tecnici per ricostruire la dinamica dell'aggressione alla BCC.. Residenti locali segnalano danni strutturali a muri e infissi del locale comunale.. Cittadini di Colliano chiedono maggiore sorveglianza notturna dopo l'attacco nel centro amministrativo. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Sullo stesso argomento
Assalto allo sportello bancomat del Municipio di Colliano: è caccia ai banditiAssalto nella notte allo sportello bancomat BCC situato nei locali del Municipio di Colliano, nel viale Andrea Terlizzi.
Leggi anche: Assaltato bancomat a Pietramontecorvino: banditi fanno saltare in aria lo sportello della Credem