Colliano bancomat saltato in aria con bombe carta | caccia ai banditi

Nella mattinata di oggi, un tentativo di furto è stato messo in atto presso una filiale bancaria nel comune di Colliano. I malviventi hanno collocato delle bombe carta all’interno dell’istituto, facendo saltare in aria il bancomat. L'esplosione ha causato danni alla struttura, mentre i banditi sono riusciti a portare via una somma di denaro ancora da quantificare. Le forze dell'ordine stanno indagando per stabilire come i ladri siano riusciti a entrare e uscire senza essere visti.

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