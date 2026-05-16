Cogne il Sogno di Berdzé torna in quota | riapertura a inizio estate

Da ameve.eu 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Cogne, il rifugio Berdzé, chiuso dal 2019, si prepara a riaprire all’inizio dell’estate. La decisione arriva dopo diversi anni di inattività, durante i quali si sono accumulate aspettative per il ritorno in quota. Per i lavori di ripristino, gli artigiani dovranno affrontare le difficoltà legate alla neve ancora presente in quota. La riapertura rappresenta un passo importante per il recupero di questa struttura alpina.

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? Domande chiave Cosa ha causato il lungo silenzio del rifugio dal 2019?. Come faranno gli artigiani a superare la neve per i lavori?. Quali novità troveranno gli escursionisti nella cucina biologica del rifugio?. Perché questa riapertura è fondamentale per i sentieri del vallone Urtier?.? In Breve Incendio impianto elettrico nel 2019 causò la chiusura della struttura.. Interventi su caldaie e pareti per ripristinare 74 posti letto.. Cucina biologica con prodotti locali nel vallone dell'Urtier.. Riapertura prevista tra fine giugno e inizio luglio.. A quota 2.526 metri nel vallone dell’Urtier a Cogne, la famiglia di Ilele Paciello si prepara a far riaprire il Rifugio Sogno di Berdzé dopo cinque anni di chiusura forzata. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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