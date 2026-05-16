Il riscaldamento globale sta causando un progressivo calo dei livelli di ossigeno nei fiumi di tutto il mondo. Le alte temperature portano a un aumento della temperatura dell’acqua, che riduce la quantità di ossigeno disciolto. Questo fenomeno interessa le acque dolci di diversi continenti e si verifica in vari ambienti fluviali. La diminuzione dell’ossigeno può influenzare la vita acquatica e alterare gli ecosistemi fluviali. Le autorità continuano a monitorare i cambiamenti per valutare gli effetti a lungo termine.

I fiumi di tutto il mondo stanno progressivamente perdendo ossigeno a causa dell’aumento delle temperature legato al cambiamento climatico. È quanto emerge da una ricerca pubblicata sulla rivista Science Advances, che ha esaminato l’evoluzione di 21.439 corsi d’acqua nel periodo compreso tra il 1985 e il 2023. Secondo lo studio, il fenomeno della deossigenazione rappresenta una minaccia crescente per gli ecosistemi di acqua dolce. La riduzione dell’ossigeno disciolto nelle acque può infatti compromettere gli habitat naturali, provocare la morte di pesci e altri organismi acquatici e favorire la diffusione di alghe tossiche. La ricerca è stata coordinata dall’Istituto di Geografia e Limnologia di Nanjing dell’Accademia Cinese delle Scienze, sotto la guida di Qi Guan. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Clima e caldo estremo stanno soffocando i fiumi del pianeta: cala l’ossigeno nelle acque dolci

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Sous les eaux : le combat des Maldives pour survivre- Documentaire Environnement- AMP

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