Cleveland-Detroit canestro bizzarro | la palla danza sul ferro all' infinito poi

Durante la notte Nba, si è verificato un episodio insolito nella partita tra Cleveland e Detroit. La palla ha rimbalzato ripetutamente sul ferro, creando un movimento continuo e difficile da prevedere. Alla fine, un giocatore di Detroit ha realizzato un canestro che si distingue per la sua stranezza, contribuendo alla rimonta della squadra e portando la serie ai ultimi decisivi match. Questo episodio sarà ricordato come uno dei più insoliti nella storia recente del campionato.

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