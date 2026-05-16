Cleveland-Detroit canestro bizzarro | la palla danza sul ferro all' infinito poi
Durante la notte Nba, si è verificato un episodio insolito nella partita tra Cleveland e Detroit. La palla ha rimbalzato ripetutamente sul ferro, creando un movimento continuo e difficile da prevedere. Alla fine, un giocatore di Detroit ha realizzato un canestro che si distingue per la sua stranezza, contribuendo alla rimonta della squadra e portando la serie ai ultimi decisivi match. Questo episodio sarà ricordato come uno dei più insoliti nella storia recente del campionato.
Paul Reed segna uno dei canestri più strani mai visti nella notte Nba: darà una mano ai suoi Detroit Pistons a portare la serie contro i Cleveland Cavaliers a gara-7. I San Antonio Spurs invece chiudono i conti sul 4-2 contro i Minnesota Timberwolves. Guarda gli highlights dei due match. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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