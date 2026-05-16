?Claudio Amendola inaugura Assaggi | La cucina vera è quella di casa | FOTO E VIDEO

A Viterbo si è svolto il primo evento di Assaggi, un appuntamento dedicato alla gastronomia. La manifestazione ha visto la partecipazione di Claudio Amendola, che ha commentato il valore della cucina casalinga. L'evento ha coinvolto appassionati e professionisti, offrendo un'occasione per esplorare le tradizioni culinarie locali e condividere esperienze legate al cibo. La giornata si è conclusa con momenti di confronto e degustazioni, sottolineando l’interesse crescente per il settore gastronomico nella zona.

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