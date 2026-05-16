?Claudio Amendola inaugura Assaggi | La cucina vera è quella di casa | FOTO E VIDEO
A Viterbo si è svolto il primo evento di Assaggi, un appuntamento dedicato alla gastronomia. La manifestazione ha visto la partecipazione di Claudio Amendola, che ha commentato il valore della cucina casalinga. L'evento ha coinvolto appassionati e professionisti, offrendo un'occasione per esplorare le tradizioni culinarie locali e condividere esperienze legate al cibo. La giornata si è conclusa con momenti di confronto e degustazioni, sottolineando l’interesse crescente per il settore gastronomico nella zona.
Viterbo si immerge nel gusto con il primo appuntamento di Assaggi, l'incontro dedicato interamente al mondo della gastronomia. Stand enogastronomici con prodotti tipici, tra cui vini locali del territorio, provenienti soprattutto dalle zone del lago di Bolsena, e tante chicche, come il succo di. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
Sullo stesso argomento
Assaggi, a Viterbo la quinta edizione del Salone dell'enogastronomia laziale con Giorgione e Claudio AmendolaDal 16 al 18 maggio 2026 Viterbo ospita la quinta edizione di Assaggi – Salone dell'enogastronomia laziale, in programma nella prestigiosa cornice...
Chef Giorgione e Claudio Amendola tra gli ospiti di "Assaggi", il salone del gusto a ViterboDal 16 al 18 maggio, Viterbo ospita “Assaggi - Salone dell'enogastronomia laziale”, nella suggestiva cornice del complesso di Santa Maria in Gradi.
Claudio Amendola e Giorgione ospiti speciali di Assaggi 2026Claudio Amendola e Giorgione ospiti speciali di Assaggi 2026. Viterbo - Il grande cinema e la cucina schietta s'incontrano dal 16 al 18 maggio a Santa Maria in Gradi dove è in programma il salone de ... tusciaweb.eu
Viterbo – Presentato il salone del gusto Assaggi, inaugura l’attore-ristoratore Claudio Amendola con la sua Carbonara di FrezzaAlle ore 13 seguirà lo show cooking La carbonara di Frezza insieme a Mimmo Rossi, in collaborazione con Osteria Frezza, progetto gastronomico dell’attore. Le giornate di sabato 16 e domenica 17 ... etrurianews.it