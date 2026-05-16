Classifica Mondiale Superbike 2026 | Nicolò Bulega padrone totale!

Il Mondiale Superbike 2026 si svolge tra dodici tappe, con inizio il 21 e 22 febbraio e conclusione il 17 e 18 ottobre. La stagione comprende gare in diverse località, attirando l’attenzione degli appassionati di motociclismo. Tra i protagonisti, Nicolò Bulega si distingue come il pilota più costante e competitivo, guidando la classifica generale. Le tappe si alternano tra circuiti europei e altri in diverse zone del mondo, offrendo un calendario ricco di eventi e sfide.

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Il Mondiale Superbike 2026 si snoda su dodici tappe, che terranno compagnia agli appassionati dal 21-22 febbraio al 17-18 ottobre. Ogni evento prevede la disputa di gara-1, Superpole Race, gara-2: tre sfide in tutti i fine settimana sulle piste, che renderanno il campionato decisamente appassionante e molto ricco. Di seguito la classifica del Mondiale Superbike. CLASSIFICA MONDIALE SUPERBIKE (dopo gara-1 GP Cechia). NICOLO BULEGA 273. IKER LECUONA 186. SAM LOWES 99. YARI MONTELLA 98. ALEX LOWES 91. LORENZO BALDASSARRI 88. MIGUEL OLIVEIRA 85. ALVARO BAUTISTA 81. AXEL BASSANI 78. ANDREA LOCATELLI 61. GARRETT GERLOFF 53. TARRAN MACKENZIE 50. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Classifica Mondiale Superbike 2026: Nicolò Bulega padrone totale! ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video CHI FERMA NICOLÒ BULEGA 13 vittorie di fila in SBK! Sullo stesso argomento Classifica Mondiale Superbike 2026: Nicolò Bulega sempre più padrone totale da imbattutoIl Mondiale Superbike 2026 si snoda su dodici tappe, che terranno compagnia agli appassionati dal 21-22 febbraio al 17-18 ottobre. Marco Bezzecchi presenta il GP di Francia 2026: Le Mans è fantastica, vogliamo continuare a far bene con l'Aprilia per allungare in classifica mondiale. #bezzecchi #aprilia #lemans #motogp x.com DIRETTA SBK SUPERBIKE | Nicolò Bulega ha vinto gara-1! GP Repubblica Ceca 2026 Most (oggi 16 maggio)Diretta Sbk Superbike streaming video tv GP Repubblica Ceca 2026 Most oggi sabato 16 maggio: orario, cronaca, tempi e classifiche Superpole e gara-1. ilsussidiario.net LIVE Superbike, GP Cechia 2026 in DIRETTA: Bulega vince la sfida con Lecuona, Montella trova il podioCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale della Superbike, GP Cechia 2026, Bulega alla ... oasport.it