Clan Licciardi | arrestato in territorio spagnolo un esponente di primo piano della cosca
Un importante esponente del clan Licciardi, latitante, è stato arrestato in territorio spagnolo durante un'operazione di polizia internazionale. L'uomo era ricercato da tempo e il suo fermo è stato comunicato dalle autorità competenti. L'operazione ha coinvolto diverse forze di polizia e si è conclusa con l'arresto del soggetto in una zona controllata. L'arresto rappresenta un passaggio significativo nella lotta contro le attività criminali della cosca.
Clan Licciardi: arrestato in Spagna un importante esponente latitante della cosca di Secondigliano grazie a un’operazione di polizia internazionale. Si è conclusa in terra iberica la latitanza di uno dei soggetti più ricercati nell’ambito delle indagini sulla criminalità organizzata campana. Un esponente di massimo rilievo legato al Clan Licciardi, storica compagine della cosiddetta Alleanza di Secondigliano, è stato rintracciato e catturato dalle forze dell’ordine in Spagna. L’operazione internazionale, frutto di una stretta cooperazione tra le autorità investigative italiane e la polizia locale, assesta un duro colpo ai vertici della complessa rete logistica ed economica della consorteria criminale. 🔗 Leggi su 2anews.it
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