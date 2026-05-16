Clan Licciardi | arrestato in territorio spagnolo un esponente di primo piano della cosca

Un importante esponente del clan Licciardi, latitante, è stato arrestato in territorio spagnolo durante un'operazione di polizia internazionale. L'uomo era ricercato da tempo e il suo fermo è stato comunicato dalle autorità competenti. L'operazione ha coinvolto diverse forze di polizia e si è conclusa con l'arresto del soggetto in una zona controllata. L'arresto rappresenta un passaggio significativo nella lotta contro le attività criminali della cosca.

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Clan Licciardi: arrestato in Spagna un importante esponente latitante della cosca di Secondigliano grazie a un’operazione di polizia internazionale. Si è conclusa in terra iberica la latitanza di uno dei soggetti più ricercati nell’ambito delle indagini sulla criminalità organizzata campana. Un esponente di massimo rilievo legato al Clan Licciardi, storica compagine della cosiddetta Alleanza di Secondigliano, è stato rintracciato e catturato dalle forze dell’ordine in Spagna. L’operazione internazionale, frutto di una stretta cooperazione tra le autorità investigative italiane e la polizia locale, assesta un duro colpo ai vertici della complessa rete logistica ed economica della consorteria criminale. 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Clan Licciardi: arrestato in territorio spagnolo un esponente di primo piano della cosca ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video CLAN AMATO-PAGANO: Scissionisti di Secondigliano - Documentario Completo Sullo stesso argomento Camorra: catturato in Spagna Pietro Izzo, esponente di spicco del clan LicciardiLo ha tradito l’attivismo dei familiari che si preparavano a raggiungerlo in Spagna: è così che si è arrivati all’arresto di Pietro Izzo, esponente... Alicante, individuato e arrestato "Pierino il pompiere": per gli inquirenti al vertice del clan LicciardiLa Polizia di Stato e il Grupo Localizaciòn della Udyco della Comisaria General Policia Judical della Policia Nacional de Madrid hanno arrestato in... Spagna, Alicante, individuato e arrestato Pierino il pompiere, per gli inquirenti al vertice del clan Licciardi ift.tt/ufTDeUS x.com Camorra, preso in Spagna esponente di vertice del clan LicciardiNAPOLI - Un importante latitante legato al clan Licciardi, parte dell’Alleanza di Secondigliano insieme ai clan Contini e Mallardo, è stato arrestato in Camorra, preso in Spagna esponente di vertice d ... marigliano.net Camorra, catturato in Spagna esponente di spicco del clan LicciardiLo ha tradito l'attivismo dei familiari che si preparavano a raggiungerlo in Spagna: è così che si è arrivati all'arresto di Pietro Izzo, esponente di spicco del clan Licciardi, fermato dalla Polizia ... ansa.it