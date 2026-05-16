Civitavecchia gateway del Mediterraneo | autostrade del mare infrastrutture e competitività

Oggi si è tenuta presso l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale la decima tappa di “Road to BEST”, un ciclo di incontri nazionali organizzati da Blue Media. La manifestazione ha riunito operatori, aziende e rappresentanti istituzionali per discutere delle infrastrutture portuali e delle autostrade del mare a Civitavecchia, considerata un importante punto di collegamento nel Mediterraneo. L’evento si è concentrato sulle iniziative volte a rafforzare la competitività del porto e delle rotte marittime.

Civitavecchia, 16 maggio 2026 – Si è svolta oggi presso l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale la decima tappa di “Road to BEST”, il ciclo nazionale di eventi organizzato da Blue Media. L’appuntamento, intitolato “ Civitavecchia Gateway Mediterraneo – Autostrade del mare, merci e traffico passeggeri: strategie per la portualità del futuro ”, è stato dedicato alle prospettive della portualità italiana, con un focus sul sistema portuale di Roma e sul suo ruolo strategico nel Mediterraneo. L’incontro ha riunito rappresentanti del mondo imprenditoriale, decision maker istituzionali, esponenti politici e associazioni di categoria del settore marittimo-portuale, configurandosi come un momento di confronto sulle principali direttrici di sviluppo della portualità nazionale ed europea. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Il futuro del mare e della pesca, convegno Agripesca ad Ispani su sostenibilità e competitività del settore“La competitività della pesca italiana non può prescindere dalla sostenibilità e dal coinvolgimento dei pescatori nell’assunzione di determinazioni...

Logistica, De Ruvo (Confetra): "Comparto che vale il 9% del Pil. Puntare su infrastrutture, digitale e competitività"All’Assemblea pubblica per gli 80 anni della Confederazione, il Presidente Carlo De Ruvo rilancia il ruolo strategico della logistica per l’economia...

Civitavecchia gateway del Mediterraneo: il porto rilancia la sua centralitàSi è svolta oggi presso l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale la decima tappa di Road to BEST, il ciclo nazionale di eventi organizzato da Blue Media. L’appuntamento, ... civonline.it

Crociere, l'Adsp punta a 4 milioni di passeggeri: Civitavecchia sempre più hub del MediterraneoL’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale protagonista al Seatrade Cruise Global di Miami, in programma da oggi fino a giovedì, principale appuntamento mondiale del settore ... civonline.it