Città delle Rose Awards 2026 Roseto | Giancarlo Magalli tra i big

A Roseto, nel 2026, si terrà l’evento ‘Città delle Rose Awards’, che vedrà la partecipazione di diversi personaggi noti del mondo dello spettacolo e dello spettacolo. Tra i protagonisti annunciati figura anche Giancarlo Magalli, che prenderà parte alla manifestazione. L’evento si svolgerà nella città delle Rose e vedrà la presenza di vari ospiti e personalità del settore. La manifestazione è prevista come un appuntamento di rilievo per la comunità locale.

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