Città delle Rose Awards 2026 Roseto | Giancarlo Magalli tra i big
A Roseto, nel 2026, si terrà l’evento ‘Città delle Rose Awards’, che vedrà la partecipazione di diversi personaggi noti del mondo dello spettacolo e dello spettacolo. Tra i protagonisti annunciati figura anche Giancarlo Magalli, che prenderà parte alla manifestazione. L’evento si svolgerà nella città delle Rose e vedrà la presenza di vari ospiti e personalità del settore. La manifestazione è prevista come un appuntamento di rilievo per la comunità locale.
Il noto personaggio televisivo Giancarlo Magalli sarà tra i grandi protagonisti dell’interessante evento ‘Città delle Rose Awards 2026'. Roseto, bella location della regione Abruzzo, si prepara davvero a una serata di gala con tanti ospiti, tra sport e intrattenimento. Scopriamo di più sull’ottimo evento Made in Abruzzo. Il Città delle Rose Awards 2026 torna a Roseto degli Abruzzi con un’edizione che promette di superare ogni aspettativa. L’appuntamento è fissato per giovedì 25 giugno 2026 alle ore 20.30, nella splendida cornice dello Chalet Ohana. Un’altra emozionante e avvincente serata firmata Nardone Eventi – La Perla. Tra i protagonisti più attesi spicca Giancarlo Magalli, volto storico della televisione italiana, pronto a dare ulteriore prestigio alla terza edizione della kermesse ideata da Francesco Nardone. 🔗 Leggi su Danielebartocciblog.it
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