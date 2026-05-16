Ciro ed Elisa | la nuova coppia di Uomini e Donne già proiettata verso il futuro

Da anticipazionitv.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A poche ore dalla scelta fatta a Uomini e Donne, Ciro Solimeno ha deciso di uscire con Elisa Leonardi. I fan seguono con attenzione gli sviluppi della coppia e si chiedono come si evolverà la loro relazione nel prossimo futuro. La trasmissione ha mostrato i momenti salienti del confronto tra i due, che ora si preparano a vivere insieme una nuova esperienza. Non ci sono ancora commenti ufficiali da parte dei protagonisti, ma l’interesse rimane alto.

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A poche ore dalla scelta di Ciro Solimeno a Uomini e Donne, i fan sono curiosi di sapere come proseguirà la storia con Elisa Leonardi. I due, che hanno lasciato il programma insieme, sembrano già molto affiatati. Tuttavia, ci sono anche delle sfide da affrontare, come la distanza geografica che potrebbe complicare la loro relazione. Scopriamo insieme i dettagli su questa nuova coppia. Uomini e Donne, Giada e Nicola si sono lasciati: la verità sulla rottura Un inizio travolgente per Ciro ed Elisa. La scelta di Ciro ha emozionato il pubblico, e la sua connessione con Elisa è stata palpabile. Dopo la registrazione, i due sembrano aver avviato una relazione intensa, con molti che parlano di una “partenza a mille”. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

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Ciro Solimeno e la sua scelta a Uomini e Donne emozioni e romanticismo

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