Cinquemila euro di multa per commercio non autorizzato a Venezia

Di recente, a Venezia, un uomo di 31 anni senza fissa dimora è stato fermato durante un controllo. È stato trovato mentre vendeva abiti su suolo pubblico senza aver ottenuto le autorizzazioni necessarie. Oltre alla confisca della merce, gli sono state contestate una multa di 5.000 euro e l’ordine di lasciare il territorio. La verifica si è conclusa con l’applicazione delle sanzioni previste per il commercio non autorizzato.

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