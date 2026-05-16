Cinquemila euro di multa per commercio non autorizzato a Venezia

Da veneziatoday.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Di recente, a Venezia, un uomo di 31 anni senza fissa dimora è stato fermato durante un controllo. È stato trovato mentre vendeva abiti su suolo pubblico senza aver ottenuto le autorizzazioni necessarie. Oltre alla confisca della merce, gli sono state contestate una multa di 5.000 euro e l’ordine di lasciare il territorio. La verifica si è conclusa con l’applicazione delle sanzioni previste per il commercio non autorizzato.

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Un controllo, una multa salata e l'ordine di lasciare il territorio sono scattati nei giorni scorsi per un cittadino 31enne senza fissa dimora, che vendeva abiti stazionando in suolo pubblico senza i permessi previsti per svolgere l'attività e senza i documenti personali. Nella tarda serata del. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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