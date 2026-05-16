Cinque rapine resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione | condannato a sei anni 33enne
Un uomo di 33 anni, originario di Napoli e nato nel 1993, è stato condannato a sei anni di reclusione. Lo scorso anno era stato arrestato con l’accusa di aver commesso cinque rapine aggravate in collaborazione con un complice di 31 anni, che si trovava già in affidamento ai servizi sociali. Durante l’arresto, l’uomo aveva opposto resistenza a pubblico ufficiale e risulta coinvolto anche in un episodio di ricettazione. La sentenza è stata emessa oggi dal tribunale competente.
Ronga Gennaro napoletano del 1993, era stato tratto in arresto giusto un anno fa per aver commesso, con un complice 31enne già sottoposto all’affidamento in prova ai servizi sociali, 5 rapine aggravate, resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione.Condannato in primo grado a 7 anni e mezzo di. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
TRE GIOVANI BLOCCATI DOPO UNA TENTATA RAPINA A QUATTRO COETANEI | 21/03/2026
Sullo stesso argomento
Trentola Ducenta, lite in casa: 33enne denunciata per resistenza e oltraggio a pubblico ufficialeL’intervento è scaturito da una richiesta del vicinato che aveva segnalato, attraverso il Numero Unico di Emergenza Europeo “112”, una violenta lite...
Condannato per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale: in carcereNella mattinata dello scorso 19 aprile, i carabinieri della Stazione di San Romano hanno dato esecuzione a un ordine di carcerazione nei confronti di...