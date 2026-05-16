Cinque rapine resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione | condannato a sei anni 33enne

Un uomo di 33 anni, originario di Napoli e nato nel 1993, è stato condannato a sei anni di reclusione. Lo scorso anno era stato arrestato con l’accusa di aver commesso cinque rapine aggravate in collaborazione con un complice di 31 anni, che si trovava già in affidamento ai servizi sociali. Durante l’arresto, l’uomo aveva opposto resistenza a pubblico ufficiale e risulta coinvolto anche in un episodio di ricettazione. La sentenza è stata emessa oggi dal tribunale competente.

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