Cinema | perché i cattivi nei film non possono usare un iPhone

? Punti chiave Perché i registi devono rifiutare i telefoni gratuiti di Apple?. Come influisce la No Villain Clause sulla scelta degli attori?. Chi ha rivelato il segreto dietro gli spoiler cinematografici?. Quali eccezioni hanno scatenato il dibattito tra i fan di Dexter?.? In Breve Rian Johnson ha rivelato nel 2020 i vincoli commerciali sui dispositivi tecnologici.. Personaggi come Joe Goldberg in You utilizzano iPhone nonostante le azioni criminali.. Il protagonista di Dexter usa un iPhone nonostante la sua natura ambigua.. Le restrizioni riguardano solo le produzioni che accettano materiale fornito gratuitamente.. Un iPhone nelle mani di un personaggio cattivo potrebbe costare una causa legale a un regista, secondo le linee guida aziendali che influenzano la scelta degli attori nei thriller moderni. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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LA NO VILLAIN CLAUSE DI APPLE NEI FILM

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