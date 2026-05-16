Ciclismo il romagnolo Matteo Ghirelli stupisce tutti al Festival internazionale delle piste in Francia
Dal 8 al 10 maggio si è tenuto in Francia il Festival internazionale delle piste di Toulon, una manifestazione organizzata dall’Unione ciclistica internazionale presso il velodromo di Toulon Hyères. Tra i partecipanti c’era anche il ciclista romagnolo, portacolori di una società locale, che ha dimostrato le proprie capacità in questa competizione. La manifestazione ha visto in gara diversi atleti provenienti da vari paesi, con le gare svolte su piste indoor.
Dall’8 al 10 maggio si è svolto, presso il velodromo di Toulon Hyères in Francia, il festival internazionale delle piste di Toulon, manifestazione organizzata dall’Uci (Unione ciclistica internazionale), a cui ha partecipato anche l’atleta Matteo Ghirelli, portacolori della Sc Forlivese.L’evento. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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