Ciclismo il romagnolo Matteo Ghirelli stupisce tutti al Festival internazionale delle piste in Francia

Dal 8 al 10 maggio si è tenuto in Francia il Festival internazionale delle piste di Toulon, una manifestazione organizzata dall’Unione ciclistica internazionale presso il velodromo di Toulon Hyères. Tra i partecipanti c’era anche il ciclista romagnolo, portacolori di una società locale, che ha dimostrato le proprie capacità in questa competizione. La manifestazione ha visto in gara diversi atleti provenienti da vari paesi, con le gare svolte su piste indoor.

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